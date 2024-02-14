«Зенит» изменил эмблему в социальных сетях в поддержку фонда детей, больных аутизмом

Санкт-петербургский «Зенит» изменил клубную эмблему в социальных сетях в поддержку фонда детей, больных аутизмом.
Новая эмблема клуба создана по подобию валентинки. На голубом фоне изображено белое сердце с надписью «Зенит». Также открытка содержит фразу «Счёт открыт. Это гол!», что является отсылкой на сочинения Дениса Сироткина, художника и студента фонда.
Валентинку можно приобрести в интернет-магазине фонда, а все вырученные средства пойдут на поддержку детей и взрослых с аутизмом. Сотрудничество «Зенита» с благотворительным фондом началось более пяти лет назад.
После 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).
2 марта сине-бело-голубые сыграют с московским «Спартаком».
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