Вратарь Таджикистана Ятимов: хотелось сыграть с Узбекистаном в финале Кубка Азии

Голкипер сборной Таджикистана и «Истиклола» Руслан Ятимов признался, что хотел бы дойти до финала Кубка Азии — 2024 и встретиться в решающем матче с национальной командой Узбекистана.

«Нам хотелось сыграть в финале с Узбекистаном. К сожалению, обе команды закончили своё выступление на Кубке Азии в четвертьфинале», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная Таджикистана дошла до 1/4 финала Кубка Азии, где уступила будущему финалисту турнира Иордании (0:1). Сборна Узбекистана также завершила своё выступление на стадии четвертьфинала континентального первенства. Победителем Кубка Азии стал Катар, на территории которого и проходило соревнование в этом году.