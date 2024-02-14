Тренер «Брентфорда» Франк признался, что не помышляет об уходе из клуба

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк заявил, что счастлив работать в лондонском клубе и не собирается никуда уходить в ближайшем будущем.

«Слухи есть слухи, их много. Я нахожусь в «Брентфорде» и счастлив быть здесь. Амбициозен ли я? Да. Собираюсь ли я остаться в «Брентфорде» навсегда? Возможно, но, вероятно, этому не суждено быть. Кто знает, что нас ждёт в будущем. В чём я точно уверен, так это в том, что я счастлив быть здесь, в «Брентфорде», вот и всё», — приводит слова Франка издание Mirror.

Томас Франк работает в системе «Брентфорда» с 2016 года. В текущем сезоне «пчёлы» после 23 туров английской Премьер-лиги занимают 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства «Брентфорд» сыграет с «Ливерпулем» на домашней арене.