Ятимов: проиграли только Иордании и Катару — значит, мы третьи финалисты Кубка Азии!

Голкипер сборной Таджикистана и «Истиклола» Руслан Ятимов высказался о выступлениях своей национальной команды на Кубке Азии. Он отметил, что таджикистанская команда проиграла лишь двум сборным — Катару и Иордании, которые в конечном итоге вышли в финал турнира.

«Если так подумать, то мы проиграли как раз только двум финалистам: Иордании в четвертьфинале и Катару на групповом этапе. Получается, мы третья команда-финалист, ха-ха», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная Таджикистана дошла до 1/4 финала Кубка Азии, где уступила будущему финалисту турнира Иордании (0:1). Победителем Кубка Азии стал Катар, на территории которого и проходило соревнование в этом году.