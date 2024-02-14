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Вингер «ПСЖ» Дембеле: в «Барселоне» я был молодым игроком и много страдал

Вингер «ПСЖ» Дембеле: в «Барселоне» я был молодым игроком и много страдал
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Футболист «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле вспомнил период своих выступлений за каталонскую «Барселону».

«Я присоединился к «Барселоне», когда мне было 20 лет, я провёл всего полтора года в профессиональном футболе к тому моменту. Я ещё учился, и в «Барселоне» я получил больше всего уроков. Я много страдал в «Барселоне». Я проходил через очень сложные моменты, а затем всё стало лучше – шаг за шагом, с течением времени. Это логично для молодого футболиста, каким я был», — приводит слова Дембеле Sport.es.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 по 2023 год. Прошлым летом Усман, являющийся воспитанником французского «Ренна», перебрался в «ПСЖ». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в € 60 млн.

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