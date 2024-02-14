Геннадий Орлов: Сутормин наверняка будет лидером в «Сочи»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов прокомментировал переход полузащитника Алексея Сутормина в «Сочи» на правах аренды.

«Сутормин в хорошей форме, он наверняка будет в «Сочи» лидером. Но ему надо найти место на поле, ему ближе атакующая игра. Когда он был таковым в «Оренбурге», когда «Зенит» его брал, он же много забивал. И эти его качества надо использовать, думаю, «Сочи» так и будет делать», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Сутормина в «Сочи» стало известно 11 февраля. Алексей выступает за «Зенит» с 2019 года, в нынешнем сезоне универсальный игрок провёл за сине-бело-голубых 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт Сутормина с санкт-петербургским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.