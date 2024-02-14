Пименов: Парагвай — один из сильнейших соперников сборной России за последнее время

Российский экс-футболист Руслан Пименов отреагировал на новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая. Напомним, игра состоится 25 марта в Москве на стадионе столичного «Динамо».

«Парагвай — один из сильнейших соперников сборной России за последнее время. Отличный выбор! Хорошо, что игра пройдёт в Москве. Это будет праздник для болельщиков», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Стоит отметить, что за несколько дней до матча с Парагваем у России запланирована ещё одна товарищеская встреча. 21 марта команда Валерия Карпина встретится с национальной командой Сербии. Игра также пройдёт в Москве на стадионе «Динамо».