Дьяков — о Парагвае: мы уделяем слишком много внимания каждому новому матчу сборной России

Бывший российский футболист Виталий Дьяков отреагировал на новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая. Напомним, игра состоится 25 марта в Москве.

«Мы уделяем слишком много внимания каждому новому матчу сборной России. Матч товарищеский, кого нашли, с тем и играем. Конечно, чем сильнее соперник, тем лучше. Это не играть с Кубой, где в одни в ворота 8:0 — это неинтересно. Радоваться или огорчаться не приходится, это всё равно товарищеский матч.

Конечно, можно было провести игру в регионах. В Саранске стадион с чемпионата мира завял, как мне кажется. Там команды сейчас нет, стадион простаивает. Почему там не сыграть? Может, кто-то из местных спонсоров обратит внимание и возродит футбол в регионе», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.