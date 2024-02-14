«Тоттенхэм» предложил «Барселоне» € 60 млн за де Йонга

Полузащитник сборной Нидерландов и «Барселоны» Френки де Йонг попал в сферу интересов «Тоттенхэма». Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, лондонский клуб всерьёз заинтересован в приглашении голландского игрока. «Шпоры» уже сделали предложение каталонцам в размере € 60 млн. Для Френки предложен четырёхлетний контракт. Он получит ту же зарплату, что и в «Барселоне», если достигнет определённых целей в «Тоттенхэме»

Напомним, действующий контракт де Йонга рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.