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«Ливерпулю» интересен форвард сборной Канады Дэвид

«Ливерпулю» интересен форвард сборной Канады Дэвид
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Нападающий «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид заинтересовал «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 24-летний футболист может перебраться в стан мерсисайдцев уже в предстоящее летнее трансферное окно. Представители «Ливерпуля» попытаются выйти с предложением о покупке форварда на руководство «Лилля». Отмечается, что на канадца также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Милан» и «Атлетико» Мадрид.

Дэвид выступает за «Лилль» с 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «бульдогов» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Дэвиду со стороны лондонского «Челси».

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