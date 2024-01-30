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«Челси» придётся обойти итальянские клубы в борьбе за Дэвида

«Челси» придётся обойти итальянские клубы в борьбе за Дэвида
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Сразу три-топ клуба хотят приобрести нападающего «Лилля» и сборной Канады Джонатана Дэвида. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, главными кандидатами на футболиста называются «Милан» и «Наполи». Однако не так давно представители «Челси» также приняли решение пойти за 24-летним форвардом в летнее трансферное окно.

Отмечается, что в случае перехода в «Челси» нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, лондонцы выйдут из гонки за подписание канадского игрока.

Дэвид выступает за «Лилль» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл за «бульдогов» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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