Билялетдинов: если правильно подходить к работе с Пиняевым, он может стрельнуть

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов заявил, что при правильной работе с Сергеем Пиняевым он может стрельнуть.

«Пиняеву всего 19 лет, в это время многие ещё даже не начинают обрастать стабильностью, поэтому, возможно, из-за этого такие качели в его игре имеются. Ещё нет у него такого постоянного мастерства, своего рода несгораемой суммы, когда некоторые действия на автомате выполняются.

Безусловно, перспективы для дальнейшего роста Пиняева я вижу. У нас не так много скоростных игроков в чемпионате России. Многих преподносят как суперскоростных футболистов, но потом смотришь по телевизору матч, и куда-то вся эта скорость пропадает. Скоростные игроки всегда в цене, на них гораздо больший спрос, потому что они убыстряют игру.

Если правильно подходить к работе с Пиняевым, он может стрельнуть так, что всем нам будет очень приятно следить за игрой Сергея. Тренировочный процесс в работе с такими футболистами очень важен, не нужно сильно форсировать их развитие, чтобы не сорвать пружину, ибо организм ещё молодой», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.