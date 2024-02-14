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Билялетдинов: если правильно подходить к работе с Пиняевым, он может стрельнуть

Билялетдинов: если правильно подходить к работе с Пиняевым, он может стрельнуть
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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов заявил, что при правильной работе с Сергеем Пиняевым он может стрельнуть.

«Пиняеву всего 19 лет, в это время многие ещё даже не начинают обрастать стабильностью, поэтому, возможно, из-за этого такие качели в его игре имеются. Ещё нет у него такого постоянного мастерства, своего рода несгораемой суммы, когда некоторые действия на автомате выполняются.

Безусловно, перспективы для дальнейшего роста Пиняева я вижу. У нас не так много скоростных игроков в чемпионате России. Многих преподносят как суперскоростных футболистов, но потом смотришь по телевизору матч, и куда-то вся эта скорость пропадает. Скоростные игроки всегда в цене, на них гораздо больший спрос, потому что они убыстряют игру.

Если правильно подходить к работе с Пиняевым, он может стрельнуть так, что всем нам будет очень приятно следить за игрой Сергея. Тренировочный процесс в работе с такими футболистами очень важен, не нужно сильно форсировать их развитие, чтобы не сорвать пружину, ибо организм ещё молодой», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

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