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Ломаев рассказал, почему у Пиняева не всё получалось в первой части сезона

Ломаев рассказал, почему у Пиняева не всё получалось в первой части сезона
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Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев ответил на вопрос о том, почему у полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева не всё получалось в первой части нынешнего сезона. Голкипер связал проблемы вингера сборной России с молодостью

«Почему у Пиняева не всё получалось в первой части сезона? Он ещё молодой парень. Ему 19 лет. Он перешёл из «Крыльев Советов» в клуб, где от него сразу ждут результатов. Надо дать ему ещё хотя бы полгода, чтобы он проявил себя», – приводит слова Ломаева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Сергей Пиняев перешёл из «Крыльев Советов» в «Локомотив» в январе 2023 года. Его действующее соглашение с московским клубом истекает декабря 2026 года. В нынешнем сезоне футболист сборной России принял участие в 25 матчах во всех официальных турнирах. Ему удалось записать на свой счёт два гола и пять результативных передач.

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