Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, почему Промес оказался в запасе на матч с «Кайратом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему игрок команды Квинси Промес оказался в запасе на матч Зимнего кубка РПЛ с казахстанским «Кайратом».

«После игры с «Шабаб Аль‑Ахли» у него было небольшое повреждение, он пропустил несколько тренировочных дней, поэтому Квинси не в стартовом составе. Посмотрим, сможем ли мы дать ему 45 минут, может, поменьше. Что касается личных дел, то они остаются личными делами, комментарии не даю», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Сегодня, 14 февраля, нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили его к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей.