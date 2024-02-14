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Приговорённый к тюремному сроку Промес приехал на матч «Спартака» с двумя чемоданами

Приговорённый к тюремному сроку Промес приехал на матч «Спартака» с двумя чемоданами
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Нидерландский нападающий Квинси Промес приехал со «Спартаком» на матч с «Кайратом» в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ с двумя чемоданами, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 14 февраля, состоится матч Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встретятся московский «Спартак» и казахстанский «Кайрат». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30. Нападающий красно-белых начнёт предстоящий матч на скамейке запасных.

Ранее стало известно, что суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил футболиста к шести годам тюрьмы. В нынешнем сезоне голландский футболист сыграл за красно-белых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами.

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