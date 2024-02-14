Созин: «Спартак» будет делать Промесу гражданство РФ. Я не понимаю, как его можно защищать

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал ситуацию с форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом. Напомним, ранее стало известно, что нападающего красно-белых признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили его к шести годам тюремного заключения.

«Я прекрасно понимаю, что теперь сделает «Спартак» – в клубе будут делать Промесу гражданство РФ, сохранить капитана, чтобы доказать, что там реально один за всех – и все за одного. Но я против. Если вина Промеса доказана и там была 1300 килограмм кокаина – это преступление. Я никому не желаю тюрьмы, ни в коем случае. Но больше тонны наркотиков?! Надо быть порядочным клубом – и выдать Квинси Нидерландам.

Главное, что не могу понять – зачем ему это было нужно? У него в клубе хорошая зарплата, он лидер. Ещё раз подчеркну – если вина доказана. Если на апелляции Промес докажет, что обвинения ложные, что это была случайность – хорошо, значит, нам наврали. Но пока я не понимаю, как его можно защищать. К сожалению, у нас проблемы с голландцами уже становятся тенденций – то в «Урале» парень играет, теперь Промес. И эта тенденция мне не нравится», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.