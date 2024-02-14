«Спартак» разгромил казахстанский «Кайрат» со счётом 6:0

Сегодня, 14 февраля, проходил матч Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречались московский «Спартак» и казахстанский «Кайрат». Игра шла на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30. Матч закончился со счётом 6:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» вёл текстовую-онлайн трансляцию матча.

На девятой минуте Даниил Хлусевич разогнал атаку москвичей, Михаил Игнатов поборолся и сделал пас пяткой в штрафную, а Александр Соболев набежал и пробил в дальний угол ворот. На 14-й минуте Никита Чернов со своей половины поля сделал шикарный заброс за спину защитникам. Антон Зиньковский легко обыграл выбежавшего за пределы штрафной вратаря и закатил мяч в пустые ворота. На 55-й минуте Игнатов сделал пас к штрафной — Хлусевич красиво обыграл защитника, выскочил один на один и пробил мимо вратаря.

На 62-й минуте Квинси Промес с Манфредом Угальде сыграли в стенку, а потом Промес отметился голом, забив в пустые ворота. На 82-й минуте Данил Пруцев развернулся в штрафной и выкатил мяч на радиус штрафной, Промес подстроился и пробил на исполнение в угол ворот. На 85-й минуте Виктор Мозес сделал счёт 6:0.

После трёх сыгранных матчей Зимнего кубка РПЛ «Спартак» выиграл турнир, имея в своём активе шесть очков. На втором месте располагается «Ростов» с шестью очками. Далее находятся «Шабаб Аль-Ахли» и «Кайрат» (по три очка).