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Генич заявил, что Промес останется в расположении «Спартака», несмотря на решение суда

Генич заявил, что Промес останется в расположении «Спартака», несмотря на решение суда
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Спортивный журналист Константин Генич заявил, что футболист «Спартака» Квинси Промес останется в расположении московской команды, несмотря на решение суда.

«Я в перерыве пытался узнать, останется ли Квинси в команде или отправится в Россию. Мне сказали, что останется в команде и продолжит тренироваться вместе со всеми», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Сегодня, 14 февраля, нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили его к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей.

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