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Абаскаль оценил победу «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ

Абаскаль оценил победу «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу красно-белых в Зимнем кубке РПЛ.

«Важно сделать глубокий анализ, но мне понравился подход, настрой команды, то отношение, которое ребята показали. Желание идти вперёд, в единоборствах они продемонстрировали это желание. Это даёт нам возможность идти дальше», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Напомним, московский «Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ, в котором также принимали участие «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. После трёх сыгранных матчей коллектив Гильермо Абаскаля набрал шесть очков. На втором месте располагается «Ростов», который набрал шесть очков. Далее находятся «Шабаб Аль-Ахли» и «Кайрат», которые в своём активе имеют по три очка.

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