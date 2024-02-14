«Болонья» обыграла «Фиорентину» и продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов

Завершился перенесённый матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Болонья» и «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Игра началась в 21:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первым голом отметился полузащитник «Болоньи» Рикардо Орсолини, забивший на 12-й минуте. В самой концовке матча форвард хозяев Йенс Одгор поставил точку в матче. По показателю ожидаемых голов (xG) «Болонья» наиграла на 2,15, в то время как «Фиорентина» заработала 1,02. Во второй половине встречи у «фиалок» было несколько возможностей для того, чтобы сравнять счёт. Однако футболисты флорентийцев не смогли ими воспользоваться.

На данный момент «Болонья» после 24 сыгранных матчей итальянской Серии А располагается на пятом месте с 42 очками. Команда уступает «Аталанте», идущей четвёртой, только по дополнительным показателям. «Фиорентина», в свою очередь, находится на восьмой строчке с 37 очками в активе.