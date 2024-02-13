«Ювентус» на домашней арене сенсационно уступил «Удинезе»

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо. Игра началась в 22:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственным голом отметился защитник «Удинезе» Лаутаро Хианетти, забивший на 25-й минуте. По показателю ожидаемых голов (xG) «Ювентус» наиграл на 1,46, в то время как «Удинезе» заработал 0,67. Во второй половине встречи форвард туринцев Аркадиуш Милик имел хорошую возможность сравнять счёт, однако мяч после его удара выбил один из защитников.

На данный момент «Ювентус» после 24 сыгранных матчей итальянской Серии А располагается на втором месте с 53 очками. Отставание туринской команды от лидирующего «Интера» — семь очков. При этом у миланцев имеется одна игра в запасе. «Удинезе», в свою очередь, находится на 15-й строчке с 22 очками в активе.