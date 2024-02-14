Роналду принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Фейхой» в первом матче 1/8 финала азиатской ЛЧ

14 февраля 2024 года состоялся первый матч 1/8 Лиги чемпионов АФК между саудовскими «Аль-Фейхой» и «Аль-Насром». Встреча была проведена в городе Эль-Маджмаа (Саудовская Аравия) на стадионе «Эль-Маджмаа Спортс Сити». Игра началась в 21:00 по московскому времени. Матч завершился победой «Аль-Насра» со счётом 1:0.

В составе победителей единственным забитым мячом отметился нападающий сборной Португалии и обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду. Он забил гол на 81-й минуте. Хозяева так и не сумели ответить своему сопернику.

Ответный матч между «Аль-Насром» и «Аль-Фейхой» состоится 21 февраля. Он пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по московскому времени.