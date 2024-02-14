Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Фейхой» в первом матче 1/8 финала азиатской ЛЧ

Роналду принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Фейхой» в первом матче 1/8 финала азиатской ЛЧ
Комментарии

14 февраля 2024 года состоялся первый матч 1/8 Лиги чемпионов АФК между саудовскими «Аль-Фейхой» и «Аль-Насром». Встреча была проведена в городе Эль-Маджмаа (Саудовская Аравия) на стадионе «Эль-Маджмаа Спортс Сити». Игра началась в 21:00 по московскому времени. Матч завершился победой «Аль-Насра» со счётом 1:0.

Лига чемпионов АФК - 2024 . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 21:00 МСК
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа, Саудовская Аравия
Окончен
0 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Роналду – 81'    

В составе победителей единственным забитым мячом отметился нападающий сборной Португалии и обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду. Он забил гол на 81-й минуте. Хозяева так и не сумели ответить своему сопернику.

Ответный матч между «Аль-Насром» и «Аль-Фейхой» состоится 21 февраля. Он пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Сын Роналду выиграл с «Аль-Насром» чемпионат Саудовской Аравии U13
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android