Гарри Кейн прокомментировал сенсационное поражение «Баварии» в матче с «Лацио» в ЛЧ

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (0:1).

«Очень тяжёлая неделя. В первом тайме мы начали хорошо и имели явные моменты, один был у меня. В этих играх они имеют большое значение. Второй тайм разочаровал. Мы вышли с меньшим количеством энергии и меньшей уверенностью. Нас наказали. Когда количество игроков сокращается до 10, это всегда сложно.

Мы всё ещё участвуем в гонке за Бундеслигу и в матче с «Лацио». Мы должны продолжать бороться. «Бавария» находится в трудном периоде. Мы должны бороться. Мы должны переломить ситуацию», — приводит слова Кейна BBC.

Ответная встреча команд состоится во вторник, 5 марта.

Фанаты «Баварии» оскорбили игроков «Ман Юнайтед»: