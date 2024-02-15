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Гарри Кейн прокомментировал сенсационное поражение «Баварии» в матче с «Лацио» в ЛЧ

Гарри Кейн прокомментировал сенсационное поражение «Баварии» в матче с «Лацио» в ЛЧ
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (0:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Иммобиле – 69'    
Удаления: нет / Юпамекано – 67'

«Очень тяжёлая неделя. В первом тайме мы начали хорошо и имели явные моменты, один был у меня. В этих играх они имеют большое значение. Второй тайм разочаровал. Мы вышли с меньшим количеством энергии и меньшей уверенностью. Нас наказали. Когда количество игроков сокращается до 10, это всегда сложно.

Мы всё ещё участвуем в гонке за Бундеслигу и в матче с «Лацио». Мы должны продолжать бороться. «Бавария» находится в трудном периоде. Мы должны бороться. Мы должны переломить ситуацию», — приводит слова Кейна BBC.

Ответная встреча команд состоится во вторник, 5 марта.

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