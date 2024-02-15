Мбаппе повторил достижение Салаха и Дрогба в Лиге чемпионов

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе догнал Мохамеда Салаха и Дидье Дрогба в рейтинге лучших бомбардиров Лиги чемпионов всех времён. Об этом сообщает Squawka.

По информации источника, в активе Мбаппе теперь 44 забитых мяча в Лиге чемпионов за всю карьеру – он сравнялся по этому показателю с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом и экс-звездой лондонского «Челси» Дидье Дрогба. Все трое теперь делят 14-е место в списке главных голеадоров самого престижного еврокубка.

Напомним, 25-летний француз отличился в матче 1/8 финала с «Реалом Сосьедад», открыв счёт на 58-й минуте. Этот гол стал победным в матче (2:0).

Отметим, Килиан Мбаппе провёл семь матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, поразив ворота соперников четыре раза.

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«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе: