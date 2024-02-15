Томас Тухель: «Бавария» проиграла матч, но не уверен, что «Лацио» победил

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о поражении команды в матче с «Лацио» (1:0) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы расстроены и злы из-за поражения. Думаю, мы проиграли игру, но я не уверен, что «Лацио» победил. Я не знаю, почему мы потеряли уверенность во втором тайме. Я не могу это объяснить, потому что мы сказали команде сохранять интенсивность и быть ещё смелее, двигаясь вперёд, но мы, казалось, потеряли лицо в начале тайма.

Есть вещи, на которые мы можем опираться. В первом тайме мы создали несколько хороших моментов, но в итоге у нас не было ни одного удара в створ. Понятно, что невозможно выиграть такую игру. Однако у нас есть ответный матч», — приводит слова Тухеля BBC.

Ответная встреча команд состоится во вторник, 5 марта.

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