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«Есть огорчение, ведь счёт мог быть крупнее». Сарри — о победе в матче с «Баварией» в ЛЧ

«Есть огорчение, ведь счёт мог быть крупнее». Сарри — о победе в матче с «Баварией» в ЛЧ
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри оценил победу в матче с «Баварией» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов (1:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Иммобиле – 69'    
Удаления: нет / Юпамекано – 67'

«Есть удовлетворение, потому что мы победили одну из сильнейших команд Европы, но также и огорчение, потому что счёт мог быть крупнее. Понравилась компактность и дух команды, мы двигались одним мозгом, и это важно. Мы знали, что будут трудные моменты, но также и возможности, которыми мы и воспользовались

Мы решили снизить линию прессинга, но иногда они опускали нас слишком глубоко. «Баварией» атакует множеством игроков, но в моменты потери мяча они могут дать нам пространство для контратак», — приводит слова Сарри TMW Radio.

Напомним, ответный матч между «Баварией» и «Лацио» состоится 5 марта в Мюнхене.

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