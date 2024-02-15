«Есть огорчение, ведь счёт мог быть крупнее». Сарри — о победе в матче с «Баварией» в ЛЧ

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри оценил победу в матче с «Баварией» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов (1:0).

«Есть удовлетворение, потому что мы победили одну из сильнейших команд Европы, но также и огорчение, потому что счёт мог быть крупнее. Понравилась компактность и дух команды, мы двигались одним мозгом, и это важно. Мы знали, что будут трудные моменты, но также и возможности, которыми мы и воспользовались

Мы решили снизить линию прессинга, но иногда они опускали нас слишком глубоко. «Баварией» атакует множеством игроков, но в моменты потери мяча они могут дать нам пространство для контратак», — приводит слова Сарри TMW Radio.

Напомним, ответный матч между «Баварией» и «Лацио» состоится 5 марта в Мюнхене.

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