«Бавария» впервые с 2011 года проиграла итальянскому клубу в Лиге чемпионов

Вчера, 14 февраля, «Лацио» на домашнем стадионе обыграло «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча в Риме завершилась со счётом 1:0. Победный гол в матче забил Чиро Иммобиле точным ударом с пенальти. На 67 минуте был удален защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано за грубое нарушение правил.

Таким образом, «Бавария» впервые с 2011 года проиграла итальянскому клубу в ЛЧ. Тогда мюнхенский клуб уступил «Интеру» в 1/8 финала — 2:3.

Ответный матч с «Лацио» состоится 5 марта на стадионе «Альянц-Арена».

Напомним, «Бавария» вышла в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, став сильнейшей в группе с «Копенгагеном», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». «Лацио», в свою очередь, вышел из квартета с «Атлетико», «Фейеноордом» и «Селтиком».

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