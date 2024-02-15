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Нападающий Динамо Тюкавин рассказал о мечте играть за мадридский Реал

Тюкавин — о мечте играть за «Реал»: может, это и реально. Почему нет?
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Молодой нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своей мечте играть за мадридский «Реал». По мнению форварда, для него реально соответствовать уровню испанского гранда. Также Тюкавин отметил, что пытается концентрироваться на «Динамо» и приносить команде максимальную пользу.

«Сколько надо забить в РПЛ, чтобы воплотить мою мечту и уехать в „Реал“? Чем больше — тем лучше. Надо стараться больше забивать, а дальше, может, и получится, заметят. Не люблю что-то загадывать. Просто хочу играть за «Динамо», забивать, приносить пользу, а дальше — как получится.

Уровень «Реала» — это вообще реально? Может, и реально. Почему нет?» — приводит слова Тюкавина «Спорт-экспресс».

21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В нынешнем сезоне он провёл 29 матче, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

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