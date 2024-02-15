Форвард «ПСЖ» Баркола: моя детская мечта — играть и забивать в матчах Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола поделился эмоциями от победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над испанским «Реалом Сосьедад» (2:0). 21-летний футболист отметил, что рад забить дебютный гол в самом престижном европейском клубном турнире.

«Моя детская мечта — играть и забивать в матчах Лиги чемпионов. Поразить ворота соперника в такой игре — что-то невероятное.

Доверие во многом влияет на мою адаптацию. Когда у меня есть доверие моих партнёров и тренера, я играю хорошо. Если доверия будет больше, я буду играть всё лучше и лучше.

Победа над «Реалом Сосьедад» в первом матче даёт нам преимущество в ответной игре. Да, это будет непросто, но мы хорошо подготовимся и сделаем то, что должны», – приводит слова Баркола Canal+.

Баркола перешёл в «ПСЖ» из «Лиона» летом 2023 года за € 45 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за парижан 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.