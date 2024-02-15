Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ — 14-я лига в Европе по показателю посещаемости — отчёт УЕФА

РПЛ — 14-я лига в Европе по показателю посещаемости — отчёт УЕФА
Аудио-версия:
Комментарии

Российская Премьер-Лига находится на 14-й строчке среди всех европейских лиг по показателю посещаемости. Об этом говорится в отчёте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

За прошлый сезон на матчах чемпионата России побывало суммарно 2,3 млн человек. В среднем одну игру посещали 9,4 тыс. болельщиков (14-е место среди европейских лиг по данному показателю). Наиболее посещаемым стал матч 5-го тура между «Зенитом» и ЦСКА (2:1). На него пришло 51.174 фаната (девятое место среди европейских лиг по данному показателю).

Напомним, с сезона-2018/2019 бессменным чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». Команде Сергея Семака на протяжении пяти лет систематически удавалось опережать соперников в турнирной таблице.

В нынешнем розыгрыше РПЛ лидером является «Краснодар». Команда набрала 38 очков после 18 туров и опережает ближайшего преследователя, «Зенит», на два балла.

Календарь РПЛ - 2023/2024
Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
Материалы по теме
Посещаемость РПЛ упала на 44% по сравнению с сезоном-2018/2019 — отчёт УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android