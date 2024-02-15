РПЛ — 14-я лига в Европе по показателю посещаемости — отчёт УЕФА

Российская Премьер-Лига находится на 14-й строчке среди всех европейских лиг по показателю посещаемости. Об этом говорится в отчёте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

За прошлый сезон на матчах чемпионата России побывало суммарно 2,3 млн человек. В среднем одну игру посещали 9,4 тыс. болельщиков (14-е место среди европейских лиг по данному показателю). Наиболее посещаемым стал матч 5-го тура между «Зенитом» и ЦСКА (2:1). На него пришло 51.174 фаната (девятое место среди европейских лиг по данному показателю).

Напомним, с сезона-2018/2019 бессменным чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». Команде Сергея Семака на протяжении пяти лет систематически удавалось опережать соперников в турнирной таблице.

В нынешнем розыгрыше РПЛ лидером является «Краснодар». Команда набрала 38 очков после 18 туров и опережает ближайшего преследователя, «Зенит», на два балла.