Посещаемость РПЛ упала на 44% по сравнению с сезоном-2018/2019 — отчёт УЕФА

Посещаемость Российской Премьер-Лиги существенно снизилась за последние пять сезонов, следует из отчёта Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Заполняемость отечественных стадионов упала на 44% по сравнению с сезоном-2018/2019. Подобное снижение может быть связано с коронавирусными ограничениями и введением системы идентификации болельщиков (Fan ID).

С сезона-2018/2019 бессменным чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». Команде Сергея Семака на протяжении пяти лет систематически удавалось опережать соперников в турнирной таблице.

В нынешнем розыгрыше РПЛ лидером является «Краснодар». Команда набрала 38 очков после 18 туров и опережает ближайшего преследователя, «Зенит», на два балла.