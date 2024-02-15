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«Зенит» — единственный российский клуб, упомянутый в финансовом отчёте УЕФА

«Зенит» — единственный российский клуб, упомянутый в финансовом отчёте УЕФА
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Санкт-петербургский «Зенит» стал единственным российским клубом, упомянутым в финансовом отчёте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за сезон-2022/2023.

О сине-бело-голубых УЕФА рассказывает в первой главе отчёта, посвящённой коммерческим доходам клубов, росту выручки и доходам от телевещателей. Напомним, «Зенит» в прошлом сезоне выиграл чемпионский титул. Отметим, что на данный момент Россия занимает 29-е место в таблице коэффициентов УЕФА с рейтингом 18,632. В связи с недопуском отечественных команд на евроарену по итогам прошлого сезона Россия не заработала ни одного балла. Лидирует в таблице Англия с рейтингом 100,803.

Фото: Финансовый отчёт УЕФА

Первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона выиграл «Краснодар», набравший 38 очков по результатам 18 проведённых встреч. «Быки» Владимира Ивича опережают преследующий их «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».

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