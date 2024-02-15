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Уилкшир — об уголовном деле Промеса: теперь он точно не захочет покидать Россию

Уилкшир — об уголовном деле Промеса: теперь он точно не захочет покидать Россию
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Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир отреагировал на тюремный приговор нападающего «Спартака» Квинси Промеса. По мнению австралийца, теперь нидерландский футболист точно не захочет покидать Россию. Также Уилкшир считает, что Квинси в своё время вернулся в «Спартак», чтобы избежать тюрьмы. Напомним, Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 года заключения.

«Это уже не первое обвинение в адрес Промеса. Вся эта история длится уже определённое время, но главное в данной ситуации — между Россией и Нидерландами нет экстрадиции. Сложная ситуация, которая не выглядит очень красиво. Понятно, что теперь Промес не захочет покидать Москву и Россию.

Вообще, как мы помним, Промес приехал в «Спартак», когда начались все эти проблемы. Так он попытался избежать тюрьмы», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

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