«Реал» достиг соглашения с Альфонсо Дэвисом — Relevo

Мадридский «Реал» договорился о личном контракте с защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом, сообщает Relevo.

По информации источника, для завершения сделки ещё необходимо согласовать стоимость трансфера с командой из Мюнхена. Сообщается, что в руководстве «сливочных» не считают, что завершение сделки — это простое дело. Надежду мадридцам на то, что сделка может быть заключена будущим летом, а не в последний год контракта канадца, даёт то, что игрок неоднократно отклонял предложения о продлении контракта.

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В нынешнем сезоне защитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.