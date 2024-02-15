«Реал» рассматривает вариант с возвращением Эдегора

Полузащитник «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор может вернуться в «Реал». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, 25-летний футболист уже выступал за мадридский клуб с 2015 по 2021 год, преимущественно проводя сезон за сезоном в аренде.

По информации источника, «Реал» в предстоящее летнее трансферное окно готов предпринять попытки подписания норвежского хавбека. Конкуренцию «сливочным» готов составить «ПСЖ». Отмечается, что обоим грандам будет непросто убедить полузащитника покинуть «Арсенал» этим летом.

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Эдегор выступает за «Арсенал» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «канониров» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.