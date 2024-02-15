Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» рассматривает вариант с возвращением Эдегора

«Реал» рассматривает вариант с возвращением Эдегора
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор может вернуться в «Реал». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, 25-летний футболист уже выступал за мадридский клуб с 2015 по 2021 год, преимущественно проводя сезон за сезоном в аренде.

По информации источника, «Реал» в предстоящее летнее трансферное окно готов предпринять попытки подписания норвежского хавбека. Конкуренцию «сливочным» готов составить «ПСЖ». Отмечается, что обоим грандам будет непросто убедить полузащитника покинуть «Арсенал» этим летом.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Эдегор выступает за «Арсенал» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «канониров» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.

Материалы по теме
«Ливерпуль» и «Арсенал» летом поборются за вингера «Вулверхэмптона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android