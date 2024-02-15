Левандовски: мы не можем сравнивать себя с «Барсой» прошлого сезона с Бускетсом и Пике

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о не самых удачных выступлениях клуба в текущем сезоне, а также заявил, что нельзя сравнивать нынешнюю команду с прошлогодней.

«Сложно объяснить, что происходит, потому что, например, в матче с «Гранадой» (3:3) мы пропустили три мяча. Как я уже сказал, мы находимся в идеальном моменте для перемен. Мы можем добиться большего, но у нас молодые игроки, и мы должны делать шаг за шагом.

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Мы не можем сравнивать себя с командой прошлого сезона, когда в первой половине сезона у нас были игроки с большим опытом и качеством, такие как Бускетс, Альба и Пике. Но мы находимся на том этапе, когда нам нужно работать и играть лучше. Мы не знаем, что произошло, но это футбол», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. У подопечных Хави в активе 51 очко в 24 матчах.