Левандовски: до конца сезона «Барселона» выиграет ещё много матчей, в том числе и в ЛЧ

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски призвал болельщиков сине-гранатовых не волноваться из-за последних не лучших результатов команды.

«Мы должны проанализировать нашу игру. Текущая неделя снова будет достаточно длинной для нас. Однако мы хорошо тренируемся. В субботу нас ждёт матч с «Сельтой». Мы идём от матча к матчу и готовы побеждать.

Я прошу спокойствия у всех болельщиков, мы будем играть сплочённо, и, надеюсь, в конце сезона мы сможем быть довольными нашими результатами. Я уверен, что мы выиграем много матчей, в том числе и в Лиге чемпионов», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Наполи». Первый матч между командами состоится 21 февраля в 23:00 мск.