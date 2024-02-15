«Они мои дети». Моуринью рассказал, каких игроков ему нравится тренировать больше всего

Бывший тренер мадридского «Реала», «Челси», «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос, с какими футболистами ему нравится работать больше всего.

«Больше всего мне нравятся те игроки, которые отдали мне всё. Когда ты выпускаешь на поле футболиста, который по сути является ребёнком, он становится и твоим ребёнком на всю жизнь. Сейчас я наблюдаю за постепенным завершением карьеры Варана. Он мой ребёнок.

Похожее происходит, когда я смотрю на Скотта Мактоминея. Когда я перехожу из клуба в клуб, я нахожу своих ребят, которые навсегда останутся в моей памяти», — сказал Моуринью в интервью на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE.

Напомним, центральный защитник Рафаэль Варан дебютировал в мадридском «Реале» при Моуринью, который работал там с 2010 по 2013 год. В период с 2016 по 2018 год португальский специалист возглавлял «Манчестер Юнайтед». В 2017 году в составе взрослой команды «красных дьяволов» дебютировал Мактоминей.