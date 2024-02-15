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Зелимхан Бакаев: после «Спартака» и «Зенита» я нигде не почувствую такого давления

Зелимхан Бакаев: после «Спартака» и «Зенита» я нигде не почувствую такого давления
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев, с сентября 2023 года выступающий на правах аренды за «Аль-Вахду» из ОАЭ, сравнил уровень давления общественности на футболиста в местном чемпионате и Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, что после «Спартака» и «Зенита» я нигде не почувствую такого давления, это 100 процентов. Здесь намного спокойнее. Когда ты выходишь [после матчей], здесь не стоят 20 журналистов, которые сразу [задают вопросы]. Мне сейчас легко, могу технично сказать: «I don’t speak English» и спокойно пройти. Поэтому не сказал бы, что здесь какое-то сильное давление», — сказал Бакаев в видео в телеграм-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, в нынешнем сезоне Бакаев принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачми. Текущее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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