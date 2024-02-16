Тренер «Химок» Рыжиков: вы бы своего сына не взяли в команду? Вот мой — тоже вратарь

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков, входящий в тренерский штаб Андрея Талалаева в подмосковных «Химках», поделился мнением о кумовстве в футболе.

«Я футболист, старший в семье. С меня началась династия, у меня и сын вратарь. Будет странно, если я возглавлю команду, а его не будет со мной. Если он будет соответствовать требованиям.

И что с того, если он родственник? Вы бы своего сына не взяли в команду? Вот мой — тоже вратарь. Закончил интернат, прошёл все уровни в «Рубине», привлекался к тренировкам основы… Я не имею права его во Вторую лигу позвать? Да, может, он не первый вратарь, но будет под вашим присмотром или, допустим, своего дяди, которому вы доверяете.

Своей работой и адекватным отношением сын сможет доказать, что он не просто так находится в команде. Как это сейчас делает Илья Садыгов», — приводит слова Рыжикова Sport24.

Напомним, за «Химки» выступает российский нападающий Илья Садыгов, который является сыном одного из руководителей подмосковного клуба. За 2,5 года в клубе форвард принял участие в 52 встречах, в которых забил три гола.

Рыжиков работает в «Химках» ассистентом главного тренера команды Андрея Талалаева. За свою карьеру бывший вратарь успел поиграть за «Сатурн», «Анжи», «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Тамбов». Дольше всего Сергей выступал за «Рубин» — с 2008 по 2018 год. За казанцев он провёл 359 матчей, где пропустил 308 мячей и 155 встреч сыграл «на ноль». В составе казанской команды Сергей дважды становился чемпионом России.