Тухель — игрокам «Баварии»: вы не так хороши, как я думал

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель эмоционально обратился к своим футболистам в раздевалке после сенсационного поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (0:1), сообщает Sky Sport.

По данным источника, Тухель сказал своим игрокам в раздевалке: «Вы не так хороши, как я думал, тогда мне просто нужно адаптироваться к вашему уровню».

Ответный матч между «Баварией» и «Лацио» состоится 5 марта.

Напомним, Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года.

В чемпионате Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков. От лидирующего «Байера» команда отстаёт на пять очков.

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