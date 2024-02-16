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«Мы должны шевелить задницами». Обамеянг – об упущенной победе с «Шахтёром»

«Мы должны шевелить задницами». Обамеянг – об упущенной победе с «Шахтёром»
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Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о первом матче с «Шахтёром» (2:2) в 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Не начался
Шахтёр
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Марсель» забил на 90 минуте матча и вышел вперёд (2:1). Голом отметился защитник Илиман Ндиайе. Однако уже на 90+3 «Шахтёр» сравнял счёт в домашней встрече (2:2). Гол на счету защитник Эгиналдо.

«Мы должны, извините, шевелить задницей. Все знают, что мы можем в десять раз лучше. Когда мы действительно играем в свой футбол, то знаем, как сделать разницу. Скажу честно: это начинает сводить с ума. Ты прилагаешь усилия, чтобы выйти вперёд, но по итогу пропускаешь гол.

Виновата вся команда. Я должен первым защищаться, как безумный, чтобы не пропускать мячи. Мы должны придерживаться этого менталитета. У меня создаётся впечатление, что как только мы забиваем, то начинаем садиться назад. А лучшая защита – это нападение. Так почему бы не дожать соперника 5 минут после гола?
Это одно из направлений работы перед вторым матчем против «Шахтера», который уже через неделю пройдет на «Велодроме», — приводит слова Обамеянга RMC Sport.

Ответная встреча пройдёт 22 февраля на стадионе «Велодром» в 23:00 по мск.

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