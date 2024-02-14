«Шахтёр» — «Марсель». Судаков и Обамеянг терпеливы

В этом матче придётся сдержать своё желание идти напролом в атаку.

15 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Марсель». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение французскому клубу: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.22. Шансы «горняков» оцениваются в 3.22. На ничью дают коэффициент 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Марсель» 15 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Шахтёр» — «Марсель» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют «горняки», сыграет коэффициент 1.36. Гол бело-голубых доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Марсель» (15.02.2024)

Игра 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Марсель» начнётся 15 февраля в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток раздастся в 20:45 мск.

Подопечные Марино Пушича ведут подготовку к возобновлению сезона после зимней паузы. «Горняки» подтягивают физические кондиции и получают практику в контрольных встречах.

Тем временем руководство клуба продлило соглашение с полузащитником Георгием Судаковым. Стороны договорились о пролонгации трудового соглашения с лидером команды до конца 2028 года. Отступные за 21-летнего хавбека составят € 150 млн. В нынешнем сезоне он провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами.

«Горняки» в начале сезона участвовали в Лиге чемпионов. В группе Н они заняли третью строчку, уступив место в плей-офф «Барселоне» и «Порту». Отметим, что «Шахтёр» выиграл три матча из шести.

«Марсель» в минувшем матче дома сыграл вничью с «Метцем» (1:1). С первых минут бело-голубые пошли вперёд большими силами, поскольку были максимально настроены на победу. Излишнее напряжение сказалось на Самуэле Жиго, который в первом тайме получил красную карточку. Бывший защитник московского «Спартака» подвёл команду.

Даже оставшись в меньшинстве, подопечные Дженнаро Гаттузо продолжили атаковать и открыли счёт. Забитым голом отметился Фарис Мумбанья, но соперник не опустил рук и быстро сравнял счёт. Больше забить «Марселю» не удалось. Ничья с клубом, который занимает место в зоне вылета, разозлила Гаттузо.

Наставник бело-голубых в интервью заявил, что был слишком мягок по отношению к своим подопечным, которые показывали недостаточное усердие на тренировках. Весьма вероятно, ничья с «Метцем» приведёт к серьёзным изменениям в составе.

В последних пяти встречах в чемпионате Франции «Марсель» выступил плохо. Помимо «Метца», клуб сыграл вничью с «Монпелье» (1:1), «Страсбургом» (1:1) и «Монако» (2:2) и уступил «Лиону» (0:1).

Лучший бомбардир «Марселя» в этом сезоне — это Пьер-Эмерик Обамеянг. Нападающий с учётом всех соревнований забил 14 мячей и сделал семь результативных передач. 34-летний форвард находится в хороших физических кондициях и участвует не только в позиционных атаках, но и в прессинге.

В этом сезоне Лиги Европы провансальцы выступили неплохо. Они заняли второе место в группе В, набрав 11 очков. Отметим, что проигран был только один матч из шести.

«Марсель» слабо провёл последние пять встреч, поэтому заслужил публичную критику от главного тренера. Обороняются провансальцы неплохо, но вот в атаке испытывают сложности. «Шахтёр» же давно не проводил официальных встреч и вряд ли сразу поймает игровой ритм. Поэтому рассмотрим ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.94.

Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Марсель» 15 февраля 2024 года

«Шахтёр» и «Марсель» далеки от оптимальных кондиций. «Горняки» только набирают форму после зимней паузы, а провансальцы угодили в кризис, особенно в позиционном нападении. Возможно, критика Гаттузо заставит команду собраться и она надёжно отыграет в защите. Мы предполагаем, что будет забито не более двух мячей.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.94.