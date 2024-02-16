«РПЛ входит в топ-6 лиг мира». Форвард «Пари НН» Зе Турбо высказался о чемпионате России

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо поделился мнением об уровне футбола в Российской Премьер-Лиге, а также отметил высокий уровень спортивной инфраструктуры в стране.

«РПЛ – лига, где много борьбы, игрокам важно иметь хорошую физическую форму. По этому параметру российский чемпионат входит в топ-5. Если говорить в общем, то ваш чемпионат входит в топ-6: АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А, Лига 1 и РПЛ.

Что удивило в РПЛ – с положительной и отрицательной сторон? Больше положительных эмоций, чем отрицательных. Мне нравятся стадионы, поля и организация игр, а также высокая интенсивность в чемпионате. Единственный отрицательный момент – сложно привыкать к холоду в начале зимы. Зрители, смотря на твою игру, думают, что у тебя травма, а на самом деле тебе просто холодно. Из-за холода мы не можем давать хорошее зрелище», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

27-летний футболист стал игроком «Пари Нижний Новгород» 2 августа 2023 года. С 2015-го по 2018-й год нападающий принадлежал миланскому «Интеру». За свою карьеру форвард также успел поиграть в Испании, Португалии, Швейцарии, Аргентине, Парагвае, Китае и Катаре.

В нынешнем сезоне Зе Турбо провёл 17 матчей «Пари НН» во всех турнирах, в которых забил два мяча и оформил одну результативную передачу. Этой зимой нападающий принимал участие в Кубке африканских наций в составе сборной Гвинеи-Бисау.