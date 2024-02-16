Депутат Госдумы заявил, что Минздрав против возвращения пива на стадионы

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что Минздрав России выступает против возвращения пива на футбольные стадионы. По его словам, представители Минздрава считают, что люди, выпившие бокал пива, являются угрозой для подрастающего поколения.

«Шанс есть, как всегда. Мы сейчас находимся в активных консультациях с нашими коллегами. Минздрав считает, что слабоалкогольные напитки на стадионах негативно повлияют на наше общество, а люди, которые придут и купят себе бокал пива, являются угрозой для нашего подрастающего поколения.

Мы планировали данное разрешение хотя бы на стадионах, которые оборудованы системой распознавания лиц. При желании можно было всё сделать. Если у коллег есть опасения, что это негативно повлияет, давайте смотреть международный опыт», — приводит слова Свищева «Спорт День за Днем».

Напомним, запрет а продажу пива на стадионах в России действует с 2005 года. Однако на время ЧМ-2018 данный запрет был отменён ради иностранных болельщиков.