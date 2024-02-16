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«Юран — русский Моуринью». Зе Турбо — о главном тренере «Пари НН»

«Юран — русский Моуринью». Зе Турбо — о главном тренере «Пари НН»
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо сравнил главного тренера команды Сергея Юрана с португальским специалистом Жозе Моуринью.

«Сергей Юран – русский Моуринью, они похожи характерами! У нас очень хороший тренер, он влияет на игроков в положительную сторону, умеет руководить командой и находит контакт с каждым игроком. Он строгий, но всегда пытается нам как-то помочь. Юран говорит всё в лицо и ничего не боится, это я высоко ценю», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

27-летний футболист стал игроком «Пари Нижний Новгород» 2 августа 2023 года. С 2015 по 2018 год нападающий принадлежал миланскому «Интеру». За свою карьеру форвард также успел поиграть в Испании, Португалии, Швейцарии, Аргентине, Парагвае, Китае и Катаре.

В нынешнем сезоне Зе Турбо провёл 17 матчей «Пари НН» во всех турнирах, в которых забил два мяча и оформил одну результативную передачу. Этой зимой нападающий принимал участие в Кубке африканских наций в составе сборной Гвинеи-Бисау, где отметился одним голом.

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