Зе Турбо: если проиграю спор Юрану, то меня уберут из «Пари НН»

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо высказался о своей результативности, а также рассказал о споре с главным тренером команды Сергеем Юраном.

«В начале карьеры я столкнулся с нестабильностью, но теперь знаю, как терпеть и бороться с этим. Я часто переходил из клуба в клуб – это было моей ошибкой, мне нужно было сконцентрироваться на одной команде. Я знаю себе цену, и мне не очень важно, что про меня говорят люди.

Сколько голов забью до конца сезона? Не хочу называть число. У меня спор с Сергеем Юраном на количество забитых мячей. Поэтому промолчу. Я пока не знаю, что получу в случае выигрыша. Но что-то очень интересное. Если проиграю спор, меня уберут из команды. Это возможно (улыбается)», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

27-летний футболист стал игроком «Пари Нижний Новгород» 2 августа 2023 года. С 2015 по 2018 год нападающий принадлежал миланскому «Интеру». За свою карьеру форвард также успел поиграть в Испании, Португалии, Швейцарии, Аргентине, Парагвае, Китае и Катаре.

В нынешнем сезоне Зе Турбо провёл 17 матчей «Пари НН» во всех турнирах, в которых забил два мяча и оформил одну результативную передачу. Этой зимой нападающий принимал участие в Кубке африканских наций в составе сборной Гвинеи-Бисау, где отметился одним голом.