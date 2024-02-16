Павлюченко: Зиньковский в атаке «Спартака» намного ярче выглядит, чем Игнатов

Бывший нападающий «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением об игре полузащитников красно-белых Антона Зиньковского и Михаила Игнатова.

«Зиньковский в атаке намного ярче выглядит, чем Игнатов. Зиньковский большую роль играет в «Спартаке». Игнатов пока сыроват, чтобы его называть лидером атак. В будущем у него хорошие перспективы.

Думаю, через годика два он станет очень сильным футболистом. Этому парню надо время, потому что все качества, чтобы стать лидером, у него есть. Он перспективный, одарённый, у него светлое будущее. На данном этапе он пока не дотягивает. Да и пока у «Спартака» есть Промес, Соболев — сложновато», — приводит слова Павлюченко Legalbet.

В нынешнем сезоне Зиньковский принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. 23-летний Игнатов провёл 21 матч за «Спартак», забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

После 18 туров нынешнего сезона РПЛ красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место. На первом месте расположился «Краснодар», который после аналогичного количества матчей в чемпионате России заработал 38 очков.