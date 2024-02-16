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Юрист прокомментировал досрочное освобождение фаната Косова из французской тюрьмы

Юрист прокомментировал досрочное освобождение фаната Косова из французской тюрьмы
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Юрист Андрей Князев высказался о досрочном выходе из французской тюрьмы российского фаната Павла Косова, арестованного после драки в Марселе во время Евро-2016. В декабре 2020 года болельщик «Спартака» был приговорён к 10 годам лишения свободы.

«Косов должен вернуться на родину. Ему не разрешат оставаться на территории той страны, где он совершил преступление. В России для Косова никаких последствий не будет. Это преступление совершено на территории другой страны. Никаких учётов или профнадзоров не будет. Отметок, что он судим, тоже не будет.

Шесть лет — достаточное наказание. Раз Франция решила его освободить условно-досрочно, то вёл он себя нормально. Думаю, скоро должен быть в России. Кроме внимания СМИ, ему ничего не грозит», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, фанат «Спартака» Павел Косов был задержан в Германии и переведён во французскую тюрьму по делу о массовых беспорядках на Евро-2016. Россиянин долго находился под следствием. Первое время ему не были предъявлены обвинения и предоставлены улики (фото и видео), подтверждающие участие Косова в нападении на английского болельщика. К заключённому не допускали адвоката, переводили его из камеры в камеру. В конечном итоге суд всё-таки состоялся, обвинения были выдвинуты, и Косов получил тюремный срок.

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