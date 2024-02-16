Акинфеев и Уциев возглавили рейтинг самых верных футболистов по версии CIES

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник «Ахмата» Ризван Уциев возглавили рейтинг самых верных футболистов по версии CIES Football Observatory.

Рейтинг самых верных игроков составлялся на основе проведённых тем или иным футболистом сезонов подряд за одну команду. Так, 37-летний Игорь Акинфеев защищает цвета ЦСКА уже 21 сезон, а у 36-летнего Ризвана Уциева набралось 19 кампаний за «Ахмат». Отметим, что на 11-м месте в рейтинге оказался вратарь московского «Динамо» Алексей Шунин — россиянин провёл за бело-голубых 17 сезонов подряд.

В составе ЦСКА Акинфеев шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз становился обладателем Кубка страны, а в сезоне-2003/2005 помог армейцам выиграть Кубок УЕФА. Уциев выступает с 2005 года, в 2014-м он был награждён медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».